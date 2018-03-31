Миллиардеру Магомедову не дали улететь в Майами 

В день задержания подозреваемый в мошенничестве совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов собирался улететь в Майами, сообщает РИА Новости. В субботу в Тверском суда решается вопрос об избрании ему меры пресечения. «В день задержания у Магомедова на эту дату были билеты в Майами», — зачитала судья материалы дела.
Владельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов были задержаны по уголовному делу о крупных хищениях бюджетных средств. Магомедовы подозреваются в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), Максидов — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.
Накануне в 25 субъектах России, в том числе в Москве и области, прошли масштабные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Как сообщает «Коммерсант», это было связано в том числе с расследованием хищения более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Генподрядчиком одного из этапов строительства была дочерняя компания «Суммы».
Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру