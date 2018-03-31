Пожилой житель Санкт‐Петербурга прогнал вооруженного грабителя из своей квартиры

Преступник залез через форточку в квартиру к 85‐летнему пенсионеру, но получил отпор в Санкт‐Петербурге. Проводится расследование, сообщил сайт «Невские новости».

Хозяин квартиры ночью 30 марта услышал странные звуки и решил установить их причину. Вооруженный преступник, который залез в комнату через форточку, выстрелил в направлении пенсионера и потребовал деньги. Пожилой мужчина напал на грабителя и прогнал его.

Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.