Пожилой житель Санкт‐Петербурга прогнал вооруженного грабителя из своей квартиры 

Преступник залез через форточку в квартиру к 85‐летнему пенсионеру, но получил отпор в Санкт‐Петербурге. Проводится расследование, сообщил сайт «Невские новости».
Хозяин квартиры ночью 30 марта услышал странные звуки и решил установить их причину. Вооруженный преступник, который залез в комнату через форточку, выстрелил в направлении пенсионера и потребовал деньги. Пожилой мужчина напал на грабителя и прогнал его.
Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.
Преступник с битой напал на сотрудника «Почты России» в Волгоградской области. Женщина, которая разносила пенсии и социальные пособия, оказала активное сопротивление.