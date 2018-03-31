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Совладелец «Суммы» заявил, что обращался в ФСБ из-за хищений активов «ОЗК»
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Совладелец «Суммы» заявил, что обращался в ФСБ из-за хищений активов «ОЗК» 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Подозреваемый в хищениях на 2,5 миллиарда рублей совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов заявил на заседании суда, что неоднократно обращался в полицию и ФСБ в связи с хищением активов «Объединённой зерновой компании» (ОЗК), но безрезультатно.
"Эти средства увели граждане Украины, но их ловить никто не хочет", — сказал он.
Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Группе «Сумма» в ОЗК принадлежит 50% минус одна акция.
Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.
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Срок следствия по делу братьев Магомедовых продлили до пятого августа Гендиректор компании из группы "Сумма" не признает вину по делу о хищении Владельцев группы "Сумма" Магомедовых заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей
 Ещё 86 источников 
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