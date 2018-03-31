Совладелец «Суммы» заявил, что обращался в ФСБ из-за хищений активов «ОЗК»

"Эти средства увели граждане Украины , но их ловить никто не хочет", — сказал он.

Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Группе «Сумма» в ОЗК принадлежит 50% минус одна акция.

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.