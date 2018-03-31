В Ильинском митингуют в защиту осужденного за насилие над ребенком

Местный житель получил 14 лет колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы, земляки считают его невиновным. Сегодня в поселке Ильинский проходит акция в защиту Эдуарда Сидорова, который получил 14 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над ребенком. По версии следствия, мужчина совершал насильственные действия над 5-летней падчерицей.

Сейчас на центральной площади поселка собралось больше ста человек с транспарантами, на которых написано: «Осужден невиновный человек!», «Весь поселок за тебя, Эдуард!», «Эдик, держись!». Как заявили организаторы митинга, никто не ждал, что за простого работягу вступятся люди. Сестра благодарит всех за поддержку.

В январе Пряжинский суд признал Сидорова виновным в преступлении, а в марте это решение подтвердил Верховный суд Карелии . Однако земляки осужденного не согласны с приговором, и тому есть целый ряд причин. Обвинение строилось на видеозаписи, где 15-летняя сестра потерпевшей расспрашивает девочку (которая, кроме прочего, страдает задержкой психического развития) о том, чем с ней занимается отчим.

Как рассказал порталу «Карельские Вести» адвокат Владислав Стефанов, свидетелей преступления нет, каких-либо физических следов сексуального насилия над ребенком обнаружить не удалось, психических отклонений и склонностей к педофилии у Сидорова не нашли, а сам осужденный дважды успешно прошел полиграф.