Лидер «Партии националистов» заочно арестован и объявлен в международный розыск 

Мещанский суд Москвы заочно арестовал одного из лидеров незарегистрированной «Партии националистов» Ивана Белецкого по обвинению в призывах к экстремизму, — сообщили «Интерфаксу» в суде.
Там добавили, что Белецкому предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием средств массовой информации либо интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ) — он объявлен в международный розыск.
В феврале Белецкий сообщил «Интерфаксу», что сотрудники правоохранительных органов провели обыски по ряду адресов, связанных с «Партией националистов».
На тот момент, по словам Белецкого, он находился на территории Украины, где ждал ответа на запрос о предоставлении ему убежища.