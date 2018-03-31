Лидер «Партии националистов» заочно арестован и объявлен в международный розыск

Там добавили, что Белецкому предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием средств массовой информации либо интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ) — он объявлен в международный розыск.

В феврале Белецкий сообщил «Интерфаксу», что сотрудники правоохранительных органов провели обыски по ряду адресов, связанных с «Партией националистов».