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Президент ХК «Адмирала» задержан по делу о хищении
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Президент ХК «Адмирала» задержан по делу о хищении 

SPORT24.ru 34 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Президент ХК «Адмирал» Заирбек Юсупов задержан правоохранительными органами на 48 часов. Клубного функционера подозревают в участии хищения 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, сообщает.
В деле наряду с Юсуповым, который также занимает должность генерального директора ПАО «Владивостокский морской торговый порт», проходят и несколько менеджеров высшего звена компаний «Суммы». Генподрядчиком первого этапа строительства арены в Калининграде являлась фирма «Глобалэлектросервис», которая входит в общую структуру «Суммы».
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