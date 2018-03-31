Президент ХК «Адмирала» задержан по делу о хищении

В деле наряду с Юсуповым, который также занимает должность генерального директора ПАО «Владивостокский морской торговый порт», проходят и несколько менеджеров высшего звена компаний «Суммы». Генподрядчиком первого этапа строительства арены в Калининграде являлась фирма «Глобалэлектросервис», которая входит в общую структуру «Суммы».