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Гендиректор компании из группы «Сумма» не признает вину по делу о хищении
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Гендиректор компании из группы «Сумма» не признает вину по делу о хищении 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Гендиректор компании «Интекс» из группы «Сумма» Артур Максидов не признает вину по делу о мошенничестве и участии в преступном сообществе миллиардера Зиявудина Магомедова, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее следователь в суде заявил о причастности Максидова к хищению не менее 668,9 миллиона рублей.
"Каким образом я мог участвовать в хищении? Я даже доступа к деньгам не имел", — сказал подозреваемый.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.
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