Гендиректор компании из группы «Сумма» не признает вину по делу о хищении

МОСКВА , 31 мар — РИА Новости . Гендиректор компании «Интекс» из группы «Сумма» Артур Максидов не признает вину по делу о мошенничестве и участии в преступном сообществе миллиардера Зиявудина Магомедова, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее следователь в суде заявил о причастности Максидова к хищению не менее 668,9 миллиона рублей.

"Каким образом я мог участвовать в хищении? Я даже доступа к деньгам не имел", — сказал подозреваемый.