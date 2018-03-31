Все имущество задержанных экс-чиновников Дагестана арестуют 

Все имущество обвиняемых в крупных хищениях бюджетных средств бывших высокопоставленных чиновников Дагестана и членов их семей в ближайшее время будет арестовано, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его данным, под арест попадут особняки, земельные участки, базы отдыха, автомобили, квартиры.
Экс-премьер республики Абдусамад Гамидов, его бывшие заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования и науки Дагестана Шахобас Шахов были задержаны в начале февраля в Махачкале в ходе масштабной операции правоохранительных органов. В тот же день их доставили в Москву, где позже суд арестовал всех четверых задержанных до начала апреля. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму более 100 млн рублей.