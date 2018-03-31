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В США полицейского, застрелившего темнокожего мужчину в Луизиане, уволили со службы
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В США полицейского, застрелившего темнокожего мужчину в Луизиане, уволили со службы 

ТАСС 36 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Полицейский, застреливший темнокожего мужчину в городе Батон-Руж (штат Луизиана), уволен со службы.
Блейн Саламони, в отношении которого генпрокуратура штата ранее не стала выдвигать обвинения, в пятницу был освобожден от занимаемой должности. Второй участвовавший в инциденте полицейский, Хоуи Лейк, также избежавший уголовных обвинений, отстранен от службы на три дня.
Решения о судьбе стражей порядка принимала специальная комиссия, назначенная руководством полицейского управления Батон-Ружа. Их одобрил шеф полиции Мерфи Пол. Адвокат Саламони заявил, что обжалует решение в отношении своего подзащитного. Правоохранительные органы в пятницу также обнародовали еще несколько видеозаписей с места инцидента, произошедшего около двух лет назад.
Во вторник генпрокурор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что по результатам расследования ведомство не нашло поводов для предъявления обвинений двум полицейским. В мае прошлого года минюст США также заявил, что не будет возбуждать в связи с данным инцидентом уголовное дело на федеральном уровне.
Происшествие, о котором идет речь, произошло в июле 2016 года. Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что некий человек угрожает ему оружием возле одного из магазинов города. На место инцидента прибыли Саламони и Лейк, между ними и подозреваемым — 37-летним жителем Батон-Ружа Элтоном Стерлингом — произошла стычка, в ходе которой полицейские применили против мужчины электрошокер, повалив его на землю. После этого Саламони несколько раз выстрелил в Стерлинга из табельного оружия, в результате чего мужчина скончался на месте.
СМИ впоследствии опубликовали видео, снятое, предположительно, очевидцем инцидента. В ролике отчетливо слышны звуки выстрелов и восклицание: «У него пистолет». Полицейские заявили, что у подозреваемого было при себе оружие в момент происшествия, и они опасались, что он его применит. В Батон-Руже после произошедшего, как и во многих других американских городах, состоялись массовые протесты против полицейского произвола.
В США в последние годы уделяют особое внимание наблюдению за работой правоохранительных органов и случаям проявления чрезмерной жестокости со стороны их сотрудников. В стране произошел ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, по большей части из числа афроамериканцев. Наибольшее внимание общественности и СМИ в последние годы привлекли подобные случаи в штатах Миссури, Мэриленд и Нью-Йорк. В связи с данными происшествиями в США прошли многотысячные акции протеста, нередко перераставшие в массовые беспорядки.
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