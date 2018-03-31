В РФ раскрыли крупные бюджетные хищения

МВД: совладельцы группы «Сумма» задержаны по делу о крупных хищениях бюджетных средств

«Следственный департамент МВД осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 30 марта были проведены масштабные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в 25 субъектах России , в том числе в Москве и области.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также руководитель компании, входящей в группу, Артур Максидов.

Ранее сообщалось, что МВД России ходатайствует об аресте Зиявудина Магомедова.