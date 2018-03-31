В РФ раскрыли крупные бюджетные хищения

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МВД: совладельцы группы «Сумма» задержаны по делу о крупных хищениях бюджетных средств 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Следственный департамент МВД осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 30 марта были проведены масштабные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в 25 субъектах России, в том числе в Москве и области.
По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также руководитель компании, входящей в группу, Артур Максидов.
Ранее сообщалось, что МВД России ходатайствует об аресте Зиявудина Магомедова.
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