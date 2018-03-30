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Брат украинского пранкера Кувикова фигурирует в уголовном деле
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Брат украинского пранкера Кувикова фигурирует в уголовном деле 

Аргументы и Факты 49 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Двоюродный брат пранкера из Украины Никиты Кувикова, объявленного в международный розыск, оказался фигурантом уголовного дела о распространении детской порнографии.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Следственном комитете РФ.
«Следственные органы расследуют дело, в котором фигурирует двоюродный брат украинского пранкера. Подробности в интересах следствия не сообщаем», — сообщили агентству.
По данным источника, отдел К управления МВД по Архангельской области перехватил переписку Станислава Кувикова, в которой он пересылал детское порно. Кроме того, в его квартире был найден жесткий диск с детской порнографией. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело.
Украинский пранкер Никита Кувиков был заочно арестован Басманным судом Москвы за распространение ложных данных о количестве жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня».
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