Брат украинского пранкера Кувикова фигурирует в уголовном деле

Двоюродный брат пранкера из Украины Никиты Кувикова , объявленного в международный розыск, оказался фигурантом уголовного дела о распространении детской порнографии.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Следственном комитете РФ.

«Следственные органы расследуют дело, в котором фигурирует двоюродный брат украинского пранкера. Подробности в интересах следствия не сообщаем», — сообщили агентству.

По данным источника, отдел К управления МВД по Архангельской области перехватил переписку Станислава Кувикова, в которой он пересылал детское порно. Кроме того, в его квартире был найден жесткий диск с детской порнографией. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело.