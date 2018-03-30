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Присяжные признали жену стрелка из Орландо невиновной
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Присяжные признали жену стрелка из Орландо невиновной 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Коллегия присяжных признала невиновной Нуру Салман, жену Омара Матина, застрелившего 49 человек в ночном клубе в американском Орландо, сообщает телеканал WKMG.
Жену стрелка арестовали 16 января прошлого года. Следствие настаивало, что она знала о том, что ее муж намерен совершить нечто противозаконное с применением огнестрельного оружия, и разработала для него алиби.
Женщине были предъявлены обвинения в пособничестве и помощи нападавшему, а также в препятствовании правосудию.
Присяжные изучили позицию обвинения и защиты, показания, которые обвиняемая дала ФБР, и задали несколько вопросов о пунктах обвинения. После этого они признали ее невиновной.
Сорок девять человек погибли, еще 53 были ранены в результате одного из крупнейших в истории США случаев массовой стрельбы, которая произошла в гей-клубе Орландо 12 июня 2016 года. Подозреваемый Омар Матин объявил о своей лояльности запрещенной в России и США террористической группировке «Исламское государство*». После трехчасового противостояния он был ликвидирован сотрудниками полиции.
*Запрещенная в России террористическая организация
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