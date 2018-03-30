Суд заочно арестовал экс-главу Балтийского банка по делу о хищении

По версии следствия регионального ГУМВД, Шигаев, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил мошенническое хищение более 33 миллионов обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «Балтийский торговый дом», на общую сумму более 3,1 миллиарда рублей.

"Мера пресечения Шигаеву избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. После задержания содержать Шигаева должны в ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ("Кресты" — ред.)", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм, после чего с июня по август 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 миллиарда рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 28 сентября 2017 года ввел в отношении Шигаева процедуру реструктуризации долгов. Данное решение 1 марта было признано законным судом кассационной инстанции.