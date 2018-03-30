Ещё
Суд заочно арестовал экс-главу Балтийского банка по делу о хищении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Котики" Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня
"Котики" Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня

Суд заочно арестовал экс-главу Балтийского банка по делу о хищении 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга в пятницу вынес постановление об аресте скрывающегося в Швейцарии бывшего совладельца и экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в мошенническом хищении более 3,1 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
По версии следствия регионального ГУМВД, Шигаев, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил мошенническое хищение более 33 миллионов обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «Балтийский торговый дом», на общую сумму более 3,1 миллиарда рублей.
"Мера пресечения Шигаеву избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. После задержания содержать Шигаева должны в ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ("Кресты" — ред.)", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, российские правоохранительные органы добиваются экстрадиции Шигаева из Швейцарии. В апреле 2016 года официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщал газете «Коммерсант», что надзорное ведомство направило в Швейцарию соответствующий запрос.
Следствием установлено, что Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм, после чего с июня по август 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 миллиарда рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства».
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 28 сентября 2017 года ввел в отношении Шигаева процедуру реструктуризации долгов. Данное решение 1 марта было признано законным судом кассационной инстанции.
РИА Новости: последние новости
Суд в Вене отказал в отмене высылки криминального авторитета Гагиева в РФ Суд повторно отказал в аресте квартиры экс-директора "Уральских пельменей" Нижегородский суд заочно арестовал двух депутатов, объявленных в розыск
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Наталья Попович9
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ270
По США ударят газом102
Названы гонорары Пугачевой и Галкина127
Cтали известны подробности пропажи «Новичка» при Ельцине23
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение