Суд заочно арестовал экс-главу Балтийского банка по делу о хищении 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга в пятницу вынес постановление об аресте скрывающегося в Швейцарии бывшего совладельца и экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в мошенническом хищении более 3,1 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
По версии следствия регионального ГУМВД, Шигаев, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил мошенническое хищение более 33 миллионов обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «Балтийский торговый дом», на общую сумму более 3,1 миллиарда рублей.
"Мера пресечения Шигаеву избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. После задержания содержать Шигаева должны в ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ("Кресты" — ред.)", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, российские правоохранительные органы добиваются экстрадиции Шигаева из Швейцарии. В апреле 2016 года официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщал газете «Коммерсант», что надзорное ведомство направило в Швейцарию соответствующий запрос.
Следствием установлено, что Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм, после чего с июня по август 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 миллиарда рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства».
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 28 сентября 2017 года ввел в отношении Шигаева процедуру реструктуризации долгов. Данное решение 1 марта было признано законным судом кассационной инстанции.