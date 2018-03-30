В Петербурге двух налоговых чиновников обвиняют в получении четырех миллионов рублей взятки

Следователи считают, что Романчук и Зарубина в период с марта 2016-го по сентябрь 2017 года получили от учредителя двух коммерческих структур взятки на общую сумму около четырех миллионов рублей. Речь идет о замалчивании нарушений по части налогообложения.

Зарубиной предъявлено обвинение, она находится под домашним арестом. Романчук привлечен к ответственности по другому уголовному делу и уже находится под стражей. Обвинение ему по новому делу будет предъявлено в ближайшее время.