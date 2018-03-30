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В Петербурге двух налоговых чиновников обвиняют в получении четырех миллионов рублей взятки
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В Петербурге двух налоговых чиновников обвиняют в получении четырех миллионов рублей взятки 

Интересант 1 час назад
По ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Романчука, заместителя начальника отдела, и Елены Зарубиной, заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС России № 24 по Санкт-Петербургу, сообщает городское ГСУ СК РФ.
Следователи считают, что Романчук и Зарубина в период с марта 2016-го по сентябрь 2017 года получили от учредителя двух коммерческих структур взятки на общую сумму около четырех миллионов рублей. Речь идет о замалчивании нарушений по части налогообложения.
Зарубиной предъявлено обвинение, она находится под домашним арестом. Романчук привлечен к ответственности по другому уголовному делу и уже находится под стражей. Обвинение ему по новому делу будет предъявлено в ближайшее время.
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