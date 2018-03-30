На Южном Урале депутата и чиновника от образования обвинили в мздоимстве

«Наварили» 8 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2017 году соучастники сговорились с местным жителем и приобрели за бюджетные деньги помещение под детский сад по завышенной стоимости на основании фиктивной экспертной оценки. За это они получили более 8 миллионов рублей.