На Южном Урале депутата и чиновника от образования обвинили в мздоимстве 

«Наварили» 8 миллионов рублей.
Южноуральские следователи предъявили обвинение начальнику отдела дошкольного образования миасского МКУ «Образование» Татьяне Баевой, депутату Совета депутатов Миасского ГО Николаю Рындину, а также эксперту-оценщику Сергею Богатыреву. Их подозревают в получении 8-миллионной взятки.
По версии следствия, в 2017 году соучастники сговорились с местным жителем и приобрели за бюджетные деньги помещение под детский сад по завышенной стоимости на основании фиктивной экспертной оценки. За это они получили более 8 миллионов рублей.
"Преступление было раскрыто сотрудниками регионального управления ФСБ России", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.