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Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о хищении 644 млн рублей на ремонт транспорта Москвы
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Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о хищении 644 млн рублей на ремонт транспорта Москвы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 30 июня срок содержания под стражей директора столичного ГКУ «Дирекция капитального ремонта» Александра Шукюрова и генерального директора компании по беспроводной диспетчеризации российского ЖКХ «Вавиот» Евгения Ахмадишина, обвиняемого по делу о хищении 644 млн рублей, выделенных на развитие транспортной инфраструктуры Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 30 июня срока содержания под стражей в отношении Шукюрова и Ахмадишина", — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Еще один фигурант дела — совладелец компании «Интеллектуальные трафик системы» (ИТС) Юрий Бирченко заочно арестован и находится в международном розыске. Один из обвиняемых по делу, как утверждало следствие, написал явку с повинной и дал признательные показания.
Согласно версии обвинения, Шукюрову и другим фигурантам дела вменяется хищение 644 млн рублей в 2012-2013 годах. Фигуранты дела обвиняются в хищении средств, выделенных на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы Москвы, а именно парковочных датчиков.
По версии обвинения, фигуранты дела произвели хищение при поставке и установке парковочных датчиков в Москве. В свою очередь, позиция защиты не признавших вину фигурантов состоит в том, что датчики были повреждены при неправильной эксплуатации. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").
Шукюров и его защита заявляли, что сумма предполагаемого ущерба — это общая цена контракта на проведение работ, которые были проведены в полном объеме. Шукюров отрицает вину, но дает развернутые показания следствию.
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