До майских праздников останется дома

Октябрьский районный суд продлил домашний арест директору департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации области Алексею Мигачеву до 30 апреля.

Напомню, что главный эколог региона обвиняется в выдаче лицензии на разработку карьера в Александровском районе без проведения торгов. По версии следствия, бюджет региона недополучил от этого 40 миллионов рублей.