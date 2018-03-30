До майских праздников останется дома 

Октябрьский районный суд продлил домашний арест директору департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации области Алексею Мигачеву до 30 апреля.
Напомню, что главный эколог региона обвиняется в выдаче лицензии на разработку карьера в Александровском районе без проведения торгов. По версии следствия, бюджет региона недополучил от этого 40 миллионов рублей.
По данному уголовному делу была опрошена в качестве свидетеля вице-губернатор Лидия Смолина. Следствию предстоит опросить и первого заместителя губернатора Алексею Конышеву.