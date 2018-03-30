Дольщики без миллиарда: топ-менеджеров застройщика ЖК «Закаменский» снова отдают под суд

Новосибирске завершилось расследование ещё одного уголовного дела в отношении руководителей из группы компаний «Неоград», которая начинала строить скандальный жилой комплекс «Закаменский» рядом с ТРЦ «Сибирский Молл».

Ирина Волк. «Пятеро руководителей строительного холдинга обвиняются в хищении 960 миллионов рублей», — сообщила сегодня официальный представитель МВД России

По данным полиции, создатель группы компаний похищал деньги дольщиков вместе с ещё двумя мужчинами и двумя женщинами, которые занимали руководящие должности в холдинге.

«Поступающие от граждан по договорам займа и участия в долевом строительстве денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям на счета аффилированных организаций, после чего обналичивались и передавались организатору группы. Акты выполненных работ по строительству многоэтажных жилых домов составлялись с завышением объёмов работ и их стоимости либо с указанием работ, которые фактически не выполнялись», — рассказала Ирина Волк.

Преступления, по версии следствия, происходили в 2007–2014 годах. Потерпевшими по делу признаны больше 500 участников долевого строительства, уточнили в полиции.

Руководителей строительного холдинга обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу — скоро его рассмотрит суд, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В прокуратуре Новосибирской области подтверждают, что в деле фигурируют пять обвиняемых из числа руководителей группы компаний «Неоград». По версии следствия, похищенные деньги должны были пойти на строительство шести домов ЖК «Закаменский» на улице 5-я Кирпичная горка. Причём больше 800 из 960 похищенных миллионов обвиняемые вывели на расчётные счета подконтрольных организаций, чтобы легализовать.

Корреспонденту НГС в облпрокуратуре фамилии обвиняемых не назвали, но подтвердили, что четверо из пяти проходят и по другому уголовному делу в отношении руководителей компании «Неоград-Инвест» — его сейчас рассматривает Октябрьский районный суд Новосибирска.

Группа компаний «Неоград» оставила дома жилого комплекса «Закаменский» недостроенными. Чтобы закончить строительство, дольщикам пришлось создавать ЖСК. В марте 2014 года полицейские задержали нескольких бывших руководителей «Неоград-Инвеста», включая гендиректора Владимира Аксёнова . Топ-менеджеры попали под уголовное дело о мошенничестве при строительстве «Закаменского».