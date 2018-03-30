Дело курганского «каннибала» дошло до суда

Ему грозит 10 лет.

Инцидент произошел в конце октября 2017 года. По данным следствия, Ежков напал на 41-летнюю медсестру Ирину Гончар в своей комнате в общежитии. Выпив, он избил гостью, попытался задушить и сильно покусал. Женщину доставили в больницу со множественными травмами. У нее были откушены уши, надкушен нос, сломано ребро.

Ежков утверждает, что Гончар была наркоманкой и сама на него напала.

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