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Дело курганского «каннибала» дошло до суда
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Дело курганского «каннибала» дошло до суда 

Уралинформбюро 31 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
Ему грозит 10 лет.
В Курганский горсуд направлено уголовное дело в отношении «каннибала» Анатолия Ежкова. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в конце октября 2017 года. По данным следствия, Ежков напал на 41-летнюю медсестру Ирину Гончар в своей комнате в общежитии. Выпив, он избил гостью, попытался задушить и сильно покусал. Женщину доставили в больницу со множественными травмами. У нее были откушены уши, надкушен нос, сломано ребро.
Ежков утверждает, что Гончар была наркоманкой и сама на него напала.
Ранее по теме: Курганский «каннибал» рассказал пикантные подробности из жизни своей жертвы Откусивший знакомой уши и нос курганец объявлен в розыск
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