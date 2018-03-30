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В Самаре угонщик напал на автомобилиста с молотком
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В Самаре угонщик напал на автомобилиста с молотком 

63.ru 51 минуту назад
Фото: 63.ru
Руководство регионального управления Росгвардии решает вопрос о поощрении сотрудника, который задержал преступника в свободное от службы. Угонщик напал на автомобилиста с молотком.
— Командир взвода полиции УВО по Самаре Михаил Гурьев возвращался на автомобиле со службы домой. Возле одного из домов на улице Победы он увидел, как от машины «Лада-Веста» отбежал неизвестный, которого преследовал другой мужчина. Затем между ними завязалась драка. Правоохранитель разнял мужчин и предъявил удостоверение. Один из мужчин рассказал, что драка стала результатом неудачной попытки угона. По словам потерпевшего, преступник напал на него с молотком. Когда попытка не удалась, нападавший решил убежать, и автовладелец начал его преследовать, — рассказали в управлении Росгвардии.
Воспользовавшись возникшей паузой, злоумышленник предпринял вторую попытку скрыться. Но старший лейтенант догнал его, задержал и вызвал на место происшествия ближайший экипаж вневедомственной охраны. Офицер передал задержанного — жителя областного центра 1981 года рождения — своим коллегам.
Правоохранителя ждет награда
По итогам дальнейшего разбирательства в полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
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