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Около тысячи беглых преступников разыскивали в Нижегородской области в 2017 году
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Около тысячи беглых преступников разыскивали в Нижегородской области в 2017 году 

Newsroom24 34 минуты назад
Фото: Newsroom24
В регионе в 2017 году было объявлено в уголовный розыск 967 человек. МВД разыскивало обвиняемых или подозреваемых в совершении различных преступлений лиц, которые скрылись от следствия, опознания или суда. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник 8 отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области Павел Савинов.
В сравнении с прошлым годом количество лиц, находяшихся в уголовном розыске, уменьшилось на 200 человек. В данный момент полиция ищет 157 беглых преступников. Правоохранительные органы разыскивают 6 убийц, 11 человек, виновных в причинении время здоровью, а также множество воров и мошенников.
По словам Павла Савина, в уголовный розыск не объявлялись лица, совершившие преступления террористической и экстремистской направленности. Как правило, в Нижегородской области такие преступники задерживаются правоохранительными органами сразу.
Основную часть правонарушителей составляют лица, совершившие преступления имущественного характера. В их числе братья Глушковы, Сергей Миронов, фигуранты уголовного дела из «Квартстроя». Нахождение их зарубежом значительно затрудняет их задержание.
"На территории России мы можем проводить полный комплекс розыскных мероприятий. В то время как международный розыск зависит от полиции того государства, где беглые преступники могут находиться. Пройдет довольно много времени, пока будет решаться вопрос об экстрадиции. И вопрос в том, выдадут ли их?", — заявил Павел Савинов.
По мнению Павла Савинова, наиболее часто от уголовного преследования бегут в Великобританию и Израиль. В этих государствах экстрадиция в Россию беглых правонарушителей затруднена.
Найти беглого преступника на территории России могут не только правоохранители, но и обычные горожане. Так, нижегородцы помогли задержать мужчину, разыскиваемого за совершение кражи. Местонахождение вора нижегородцы установили с помощью телевизора. Преступника увидели во время телевизионной трансляции концерта в Нижнем Новгороде.
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