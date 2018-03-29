Шакро Молодой получил почти 10 лет строгого режима за вымогательство

Никулинский суд Москвы приговорил так называемого "вора в законе" Шакро Молодого (Захария Калашова) почти к 10 годам заключения. Он признан виновным только в вымогательстве денег, его статус в криминальном мире официально судом не оценивался. Для полковника СКР , который якобы получил взятку за освобождение помощника криминального авторитета, прокурор запросил срок, превышающий срок Шакро в полтора раза, и огромный штраф — 165 миллионов рублей.

Следует отметить, что большая часть "воров в законе" оказалось в колониях именно за разовые преступления, создание и руководство организованной преступной группой им не вменялось.

Полученный срок не расстроил Шакро и его соучастников. Обвиняемые беседовали друг с другом, шутили, живо комментировали происходящее, актуальные события в России и мире.

Криминальная иерархия

"Вор в законе" — специфическое явление криминального мира, характерное для постсоветского пространства. Люди с таким титулом пользуются большим авторитетом в криминальном мире, отличаются большой закрытостью, конспиративностью и жестким кодексом криминальных традиций.

В некоторых постсоветских странах, например, в Грузии , сама по себе причастность к "воровскому миру" является уголовно наказуемым преступлением — статья УК Грузии "членство в воровском сообществе" предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

В России несколько лет назад Верховный суд готовил пленум по делам об организованных преступных сообществах, но в итоге судья отказались от идеи ставить наказание в зависимость от иерархии в преступном мире. Тогда посчитали, что статус каждого обвиняемого доказать будет сложно, тем более получить свидетельские показания на криминальных авторитетов, лично в преступлениях не участвующих.

Перестрелка у Elements

Поводом к уголовному преследованию Калашова стал инцидент у ресторана Elements в декабре 2015 года. Конфликт, который разгорелся из-за превышения сметы на ремонт ресторана и стал началом, вероятно, самой громкой криминальной истории последних лет, в которой оказались замешаны криминальные авторитеты, обвиненные в коррупции высокопоставленные сотрудники СК РФ, бизнесмены и рядовые бандиты.

В ходе переговоров хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой начался конфликт. Охранник помощника Шакро Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) ударил выступавшего на стороне Ким адвоката Эдуарда Буданцева . Тот в ответ застрелил двух охранников Итальянца из наградного пистолета, полученного во время работы в спецслужбах.

Буданцева поместили под домашний арест, а Итальянца и его приближенных арестовали. Также были арестованы и позднее осуждены на сроки от двух до четырех лет полицейские, не предотвратившие перестрелку.

Приговор суда

В итоге Шакро Молодой получил 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима, его ближайший сподручный Итальянец — 8 лет 10 месяцев. Остальным десяти бандитам судья Константин Дубков назначил от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии. Среди них охранник и доверенное лицо Шакро Батыр Бекмурадов, который получил второй по суровости приговор. Экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОПе Кочуйкова, получил 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Вину никто из подсудимых не признал

Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек. Двое попали под суд посмертно (они были убиты в перестрелке). Уголовное дело в отношении охранника Алексея Китаева суд постановил прекратить в связи со смертью обвиняемого (по нереабилитирующим основаниям). А дело в отношении водителя Итальянца Филиппа Домаскина решил возвратить прокурору для устранения нарушений, препятствующих вынесению решения.

Как установил суд, сначала Буданцев убил Китаева, после чего Домаскин вышел из машины и попытался оттащить товарища, но его тоже настигла пуля из наградного пистолета адвоката и бывшего сотрудника спецслужб.

Защита Шакро Молодого уже заявила о намерении обжаловать приговор.

"Титул" добавил срок

Хотя официально роль Шакро Молодого в криминальном сообществе в суде не исследовалась, адвокат Игорь Трунов предположил, что его статус добавил ему срок. Он напомнил, что в российском законодательстве никак не регулируются криминальные титулы и клички, которыми СМИ называют фигурантов громких дел, однако статус обвиняемого зачастую сказывается на решении суда.

"Криминальное прошлое любого обвиняемого говорит о многом, но Шакро Молодой не был судим в России, что является смягчающим обстоятельством, но суд все равно вынес жестокое решение, продиктованное волной публикаций в СМИ", — заявил адвокат.

По его мнению, если бы Калашов был обычным гражданином, то не получил не такой большой срок. "Закон должен был подходить к нему, как к обычному гражданину, однако, судя по приговору, это не так", — добавил адвокат, отметив, что жалоба на приговор Никулинского суда может возыметь определенный успех и Калашову смягчат наказание.