В квартире на улице Юннатов фиктивно зарегистрировали 28 человек

Участковый уполномоченный отдела полиции района Савеловский, проверяя в паспортном столе выписку и регистрацию жильцов на своем участке, обнаружил, что в одной из квартир на улице Юннатов было зарегистрировано 28 человек.

Полицейский решил проверить жилье, так как он понимал, что такое количество людей не может жить в квартире.

Подозрение стража порядка подтвердилось: хозяйка сообщила, что здесь никто не живет, а прописала она иностранцев из Республики Узбекистан по просьбе своего знакомого. Новые знакомые заплатили ей за временную регистрацию, а жили на съемной квартире.

— По российскому законодательству иностранцы должны проживать по месту регистрации, что в данном случае было нарушено, — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы УВД по САО Ясмина Шафигуллина . — По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации ».

К подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ей грозит наказание от 100 до 500 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы.