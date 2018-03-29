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В квартире на улице Юннатов фиктивно зарегистрировали 28 человек
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В квартире на улице Юннатов фиктивно зарегистрировали 28 человек 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Участковый уполномоченный отдела полиции района Савеловский, проверяя в паспортном столе выписку и регистрацию жильцов на своем участке, обнаружил, что в одной из квартир на улице Юннатов было зарегистрировано 28 человек.
Полицейский решил проверить жилье, так как он понимал, что такое количество людей не может жить в квартире.
Подозрение стража порядка подтвердилось: хозяйка сообщила, что здесь никто не живет, а прописала она иностранцев из Республики Узбекистан по просьбе своего знакомого. Новые знакомые заплатили ей за временную регистрацию, а жили на съемной квартире.
— По российскому законодательству иностранцы должны проживать по месту регистрации, что в данном случае было нарушено, — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы УВД по САО Ясмина Шафигуллина. — По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
К подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ей грозит наказание от 100 до 500 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы.
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