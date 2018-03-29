Луценко рассказал, как Рада парализовала правоохранительную систему Украины

Об этом заявил глава ГПУ Юрий Луценко в Facebook.

«Как я и предупреждал ВР — непродуманные поправки к УПК парализовали правоохранительную систему. На фото — запись по состоянию на 6 утра очереди на право подать ходатайства в Печерский райсуд, которые возможно будут рассмотрены 25 июня. Обыски по делам по убийству, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании — все в трехмесячной очереди. Правильно говорят: нет в мире вечных двигателей, есть вечные тормоза», — заявил Луценко.

22 марта Верховная Рада внесла изменения в Уголовный процессуальный кодекс и прекратила действие «правки Лозового ».