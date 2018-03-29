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Луценко рассказал, как Рада парализовала правоохранительную систему Украины
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Луценко рассказал, как Рада парализовала правоохранительную систему Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил глава ГПУ Юрий Луценко в Facebook.
«Как я и предупреждал ВР — непродуманные поправки к УПК парализовали правоохранительную систему. На фото — запись по состоянию на 6 утра очереди на право подать ходатайства в Печерский райсуд, которые возможно будут рассмотрены 25 июня. Обыски по делам по убийству, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании — все в трехмесячной очереди. Правильно говорят: нет в мире вечных двигателей, есть вечные тормоза», — заявил Луценко.
22 марта Верховная Рада внесла изменения в Уголовный процессуальный кодекс и прекратила действие «правки Лозового».
Ранее Андрей Лозовой внес поправки в законодательство Украины, согласно которым для уголовного проступка предусматривается срок в два месяца предварительного расследования, три месяца — для преступлений небольшой и средней тяжести, для тяжких и особо тяжких преступлений — шесть месяцев. По истечению сроков если вину человека не доказали, его нужно отпустить.
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