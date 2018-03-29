Женщину задержали за попытку «передарить» ребенка

Суд в КБР арестовал женщину, «подарившую» своего новорожденного ребенка

Урванский районный в Кабардино-Балкарии суд арестовал уроженку Чечни , которую подозревают в том, что она "подарила" своего новорожденного ребенка знакомой, сообщает надзорное ведомство региона.

"Следователями расследуется уголовное дело, возбужденное по статье "Торговля людьми" УК РФ, по факту осуществленной между уроженкой Чеченской республики и жительницей Урванского района сделки в форме "дарения" новорожденного ребенка", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что прокуратура района поддержала в суде ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.