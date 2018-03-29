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Женщину задержали за попытку «передарить» ребенка
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Суд в КБР арестовал женщину, «подарившую» своего новорожденного ребенка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Урванский районный в Кабардино-Балкарии суд арестовал уроженку Чечни, которую подозревают в том, что она "подарила" своего новорожденного ребенка знакомой, сообщает надзорное ведомство региона.
"Следователями расследуется уголовное дело, возбужденное по статье "Торговля людьми" УК РФ, по факту осуществленной между уроженкой Чеченской республики и жительницей Урванского района сделки в форме "дарения" новорожденного ребенка", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Отмечается, что прокуратура района поддержала в суде ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Суд, согласившись с доводами органов следствия и прокуратуры, принял решение об аресте женщины", — уточняет ведомство.
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