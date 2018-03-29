Дело бывшего главного архитектора Ростова-на-Дону направили в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ , 29 марта. / ТАСС /. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главного архитектора Ростова-на— Дону, обвиняемого в превышении должностных полномочий — а именно вынесении решения о вводе в эксплуатацию объектов, которые не были капитальными строениями. Дело передали в суд, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщало управление Генпрокуратуры России в Южном федеральном округе 1 июля 2016 года, бывший главный архитектор Алексей Полянский стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий за выдачу разрешений на ввод объектов Ростовского универсального порта, когда сам работал в департаменте архитектуры Ростова-на-Дону. На их основании ООО «Ростовский универсальный порт» в 2009-2010 годах незаконно приобрело право на пять земельных участков на левом берегу реки Дон , рыночная стоимость которых превысила 500 млн рублей.

"Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного архитектора города Ростова-на— Дону, который обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Ростова-на— Дону для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Ранее за аналогичные преступления был осужден бывший директор департамента имущественно-земельных отношений администрации города, а руководитель коммерческой организации был признан виновным по фактам мошеннических действий с земельными участками.