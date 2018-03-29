Саркози предстанет перед судом по еще одному делу о коррупции, сообщили СМИ

"Судебные следователи 29 марта подписали документ о направлении экс-главы государства (Николя Саркози) в исправительный суд Парижа. Вероятно, что он подаст апелляцию на это решение, но существует большая вероятность, что скоро он предстанет перед судом вместе со своим адвокатом и другом Тьери Эрцогом и бывшим судьей Жильбером Азибером", — говорится в публикации.

Речь идет о давнем деле, в рамках которого Саркози были предъявлены обвинения в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны.

Следствие предполагало, что Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде «дела Бетанкур» о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако

Через некоторое время Апелляционный суд Парижа отменил результаты расследования, в результате которого Саркози и Эрцог оказались фигурантами расследования дела о коррупции.