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В Курске женщина грабила девочек на детских площадках
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В Курске женщина грабила девочек на детских площадках 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Сеймском районе полицейские задержали женщину по подозрению в краже золотых украшений у школьниц, сообщила пресс-служба регионального МВД.
По версии следствия, женщина подходила к школьницам, гуляющим на детских площадках во дворе многоэтажек, и завязывала с ними разговор. Тем, кто был младше, она сообщала, что видит какой-то предмет у них за ухом, а тем, кто старше предлагала поправить шапку. Отвлекая девочек, злоумышленница незаметно вытаскивала из мочки уха серёжки и уходила.
В одном из случаев на улице Энергетиков мать, наблюдая с балкона за гуляющей дочерью, заметила незнакомку и забила тревогу. Однако подозреваемая успела сбежать с украшением. Правоохранители составили фоторобот женщины и в течение суток задержали её. Выяснилось, что злоумышленница вела антиобщественный образ жизни. Чтобы запутать следствие, она отдавала награбленное своему сожителю, который сдавал украшения в ломбард.
Следователи установили четыре аналогичных эпизода преступлений в микрорайонах Парковая и КЗТЗ. Всех, кто таким же образом пострадал от действий злоумышленницы, просят сообщить об этом в любой отдел полиции или позвонить по телефону 02.
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