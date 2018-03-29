В Курске женщина грабила девочек на детских площадках

В Сеймском районе полицейские задержали женщину по подозрению в краже золотых украшений у школьниц, сообщила пресс-служба регионального МВД

По версии следствия, женщина подходила к школьницам, гуляющим на детских площадках во дворе многоэтажек, и завязывала с ними разговор. Тем, кто был младше, она сообщала, что видит какой-то предмет у них за ухом, а тем, кто старше предлагала поправить шапку. Отвлекая девочек, злоумышленница незаметно вытаскивала из мочки уха серёжки и уходила.

В одном из случаев на улице Энергетиков мать, наблюдая с балкона за гуляющей дочерью, заметила незнакомку и забила тревогу. Однако подозреваемая успела сбежать с украшением. Правоохранители составили фоторобот женщины и в течение суток задержали её. Выяснилось, что злоумышленница вела антиобщественный образ жизни. Чтобы запутать следствие, она отдавала награбленное своему сожителю, который сдавал украшения в ломбард.

Следователи установили четыре аналогичных эпизода преступлений в микрорайонах Парковая и КЗТЗ. Всех, кто таким же образом пострадал от действий злоумышленницы, просят сообщить об этом в любой отдел полиции или позвонить по телефону 02.