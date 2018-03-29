Прокурор запросил для серого кардинала СКР 15 лет строгого режима

Судебный процесс над Максименко, уголовное дело которого было выделено в отдельное производство, начался 23 января 2018 года. К обвинению в получении $500 000 через цепочку сотрудников СКР за фактическое освобождение Итальянца добавился еще один эпизод по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, в 2015 году авторитетный предприниматель из Санкт-Петербурга Бадри Шенгелия заплатил полковнику $50 000 за возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников местного угрозыска.

Максименко отрицает вину в получении взяток. В ходе судебного следствия судья Олег Музыченко допросил два десятка свидетелей, большинство из которых действующие и бывшие высокопоставленные сотрудники СКР и МВД. В защиту подсудимого выступили несколько из них. В том числе упоминавшийся в обвинительном заключении как интересант взятки глава ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов (заявил журналистам, что пришел в Мосгорсуд по своей инициативе), экс-глава СУ СКР по ЦАО Крамаренко и подполковник полиции, ранее сотрудник ГУСБ МВД Виталий Федосов (осужден в 2017 году на два года условно за мошенничество), фактически отказавшийся, от своих прежних показаний.

В то же время ключевые свидетели обвинения Ламонов (заключил досудебное соглашение) и Шенгелия на судебных допросах прямо указали, что Максименко лично получил от них взятки. Ламонов, оставив себе и посредникам $100 000, передал остальную часть суммы шефу в его служебной квартире в Москве. Шенгелия расплачивался в подвальном помещении отеля «Парк Инн Пулковская» в СПб., где у Максименко якобы была тайная переговорная.

Представители гособвинения утверждают, что показания Ламонова подкреплены результатами оперативного эксперимента ФСБ, в ходе которого служебная квартира главы ГУМВиСБ и его рабочий кабинет с декабря 2015 года прослушивались сотрудниками Управления «М». Все материалы наблюдения были засекречены из-за сведений, содержащих гостайну, и исследовались судом в закрытом режиме.