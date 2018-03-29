Условный срок получил подросток из Вологды за участие в групповом ограблении

На скамью подсудимых попали двое мужчин 20 и 25 лет и их 15-летний товарищ. Весной прошлого года они избили и ограбили прохожего.

Инцидент произошел в мае 2017 на улице Текстильщиков в областной столице. Злоумышленники подошли к 36-летнему прохожему и потребовали отдать им ценные вещи. Мужчина отказался, за что был избит. Преступники обыскали его и забрали найденный телефон стоимостью 900 рублей.

В июне 25-летнего соучастника задержали полицейские. У него нашли наркотической вещество массой более 1 грамма. У подростка правоохранители нашли и украденный телефон, который вернули владельцу.

В итоге в отношении преступников возбудили уголовные дела в зависимости от их вины по статьям «Разбой», «Грабеж» и «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств».

Как сообщает областной Следственный комитет, суд назначил преступникам наказание: старшие подельники проведут в тюрьме 3 года и 9 месяцев и 3,5 года. Подростку назначено условное лишение свобода на два года с испытательным сроком на такой же период. Также несовершеннолетний преступник обязан ежемесячно являться в полицию для отметок и не совершать никаких правонарушений. В противном случае условный срок судья заменит на реальный.