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Исполосовали ножами и скинули с балкона: подробности убийства тюменца в Заречном
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Исполосовали ножами и скинули с балкона: подробности убийства тюменца в Заречном 

72.ru 40 минут назад
Фото: 72.ru
Следователи задержали подозреваемых в убийстве мужчины у тюменской многоэтажки на проезде Солнечном,7. Выяснилось, что версии о мести недоброжелателей, как и попытка суицида, не подтвердились. Очевидцы в большинстве своём видели только последствия трагедии — лежащеее на снегу окровавленное тело, накрытое тканью.
— Выходила утром гулять с собакой. Заметила у одного из подъездов тело мужчины на снегу. На вид — средних лет. Вместо лица прямо месиво, жуткое зрелище. Много полицейских вокруг. Все суетились, очевидцев расспрашивали, — рассказывает Наталья, жительница соседнего дома. Прояснили ситуацию в следственном комитете.
— В ночь с 26 на 27 марта обвиняемые познакомились с 36-летним мужчиной и пригласили его на свою съемную квартиру, распивать алкогольные напитки. Там между ними возник конфликт. Во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил гостя кухонным ножом по шее и туловищу, ещё одно ножевое ранение нанесла потерпевшему обвиняемая. Человек умер на месте происшествия. После этого сожители переместили тело мужчины на балкон и сбросили с высоты девятого этажа, — рассказала старший помощник руководителя регионального СКР Анастасия Лепёхина, — Подозреваемых в совершении преступления удалось задержать по горячим следам. Это безработный ранее судимый 34-летний мужчина, переехавший в Тюмень в прошлом году, и его ранее судимая 30-летняя сожительница. Сейчас оба подозреваемых арестованы. Расследование уголовного дела продолжается.
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