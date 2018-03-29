Исполосовали ножами и скинули с балкона: подробности убийства тюменца в Заречном

Следователи задержали подозреваемых в убийстве мужчины у тюменской многоэтажки на проезде Солнечном,7. Выяснилось, что версии о мести недоброжелателей, как и попытка суицида, не подтвердились. Очевидцы в большинстве своём видели только последствия трагедии — лежащеее на снегу окровавленное тело, накрытое тканью.

— Выходила утром гулять с собакой. Заметила у одного из подъездов тело мужчины на снегу. На вид — средних лет. Вместо лица прямо месиво, жуткое зрелище. Много полицейских вокруг. Все суетились, очевидцев расспрашивали, — рассказывает Наталья, жительница соседнего дома. Прояснили ситуацию в следственном комитете