Сына подполковника полиции осудили за убийство со второго раза в Якутии

Житель Якутии в состоянии алкогольного опьянения убил товарища во время ссоры. После обвинительного приговора сыну подполковника полиции дело вернули на пересмотр из‐за нарушения судебного законодательства. Об этом сообщил телеканал «Якутия 24».

Олег Радионов 6 августа 2017 года нанес несовместимые с жизнью травмы Павлу Колымагину. Во время конфликта молодой человек избил товарища металлическим предметом. Осужденного приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима , после чего дело отправили на повторный пересмотр.

В связи с тем, что судья назначила дату слушания на 3 ноября, а известила обвиняемого только 31 октября, Верховным судом Якутии было вынесено решение о том, что суд прошел с грубыми нарушениями. Судья должен известить обвиняемую сторону не менее чем за пять дней до даты слушания по делу

На заседании, которое состоялось 28 марта, Олега Радионова приговорили к семи годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.