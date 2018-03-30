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Сына подполковника полиции осудили за убийство со второго раза в Якутии
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Сына подполковника полиции осудили за убийство со второго раза в Якутии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
Житель Якутии в состоянии алкогольного опьянения убил товарища во время ссоры. После обвинительного приговора сыну подполковника полиции дело вернули на пересмотр из‐за нарушения судебного законодательства. Об этом сообщил телеканал «Якутия 24».
Олег Радионов 6 августа 2017 года нанес несовместимые с жизнью травмы Павлу Колымагину. Во время конфликта молодой человек избил товарища металлическим предметом. Осужденного приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, после чего дело отправили на повторный пересмотр.
В связи с тем, что судья назначила дату слушания на 3 ноября, а известила обвиняемого только 31 октября, Верховным судом Якутии было вынесено решение о том, что суд прошел с грубыми нарушениями. Судья должен известить обвиняемую сторону не менее чем за пять дней до даты слушания по делу
— адвокат Сергей Кононов.
На заседании, которое состоялось 28 марта, Олега Радионова приговорили к семи годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.
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