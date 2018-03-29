Тюремщик сколотил банду из борцов и прессовал заключенных

Сотруднику тюремного ведомства вменяется превышение должностных полномочий.

По данным следствия, в 2015-2016 годах обвиняемый руководил группой физически подготовленных осужденных, ранее занимавшихся единоборствами. Они по указанию инспектора избивали и унижали заключенных, только что прибывших по этапу в колонию с целью подавления у них воли. Тюремщик лично присутствовал на этих экзекуциях и активно поощрял бывших бойцов к противоправным действиям.