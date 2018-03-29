В Москве возле ТЦ «Дубровка» грабители отняли у автомобилиста почти 60 млн рублей

Столичные полицейские разыскивают преступников, совершивших крупное ограбление возле торгового центра «Дубровка». Злоумышленники напали на водителя припаркованной машины и похитили у него сумку, в которой находились деньги. Ущерб оценен в десятки миллионов рублей.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы 28 марта около 19:45. Мужчина рассказал, что «в 19:30 трое неизвестных подошли к его автомашине Volkswagen Caddy и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, похитили сумку, в которой находилась крупная сумма денег», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полицейского главка Москвы

Со слов пострадавшего, в сумке находились 31 миллион рублей, 263 тысячи долларов, а также 167 тысяч евро. «Материальный ущерб составил 58 миллионов 459 тысяч 179 рублей», — добавили в полиции.

Ранее

сообщило, что в среду около дома N13 по Шарикоподшипниковской улице трое неизвестных напали на мужчину в салоне автомобиля и похитили у него сумку с деньгами. После этого в Москве был введен в действие план «Перехват». Полицейские разыскивали автомобиль «ВАЗ-2109», на котором скрылись преступники.

Еще одно крупное ограбление произошло в тот же вечер в Скольниках на северо-востоке Москвы. Там вооруженные грабители около 18:10 вошли в помещение банка, расположенного в доме N9 на Сокольнической площади.

"Угрожая предметами, похожими на оружие", они похитили денежные средства и скрылись.

Как заявил представитель столичного главка МВД Юрий Титов , силовики «начали преследование автомобиля со злоумышленниками».

Источник в правоохранительных органах рассказал

РИА «Новости» , что налету подвергся офис "Бинбанка" . По его словам, машину, на которой передвигались неизвестные, полицейские нашли брошенным. Автомобиль зарегистрирован в столичном регионе.

По предварительной информации, нападавшим удалось похитить 100 тысяч долларов (почти 5,8 миллиона рублей).

Действия грабителей на многолюдной улице зафиксировала камера наблюдения, установленная у входа в банк. На опубликованных каналом

"Звезда"

кадрах видно, что пятеро преступников были одеты в камуфляж «омоновской» раскраски. Они даже не прятали оружие. Один из злоумышленников держал в руке длинноствольный предмет, вероятно автомат или карабин.

Любопытно, что сразу после того, как в банк вошли вооруженные люди в камуфляже, оттуда вышел мужчина в штатском. Он демонстрировал полное спокойствие. Спустя некоторое время «омоновцы» покинули банк и ушли.