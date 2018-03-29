Ещё
СК РФ передал Британии запрос по делу о покушении на Юлию Скрипаль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК РФ передал Британии запрос по делу о покушении на Юлию Скрипаль 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Следственный комитет России передал для направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, касающемуся покушения на россиянку Юлию Скрипаль.
Российская сторона просит британских коллег помочь установить обстоятельства совершения преступления и предоставить копии материалов уголовного расследования, передает РИА Новости.
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери четвертого марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Российская Газета: последние новости
В Германии задержали бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона В парламенте Сербии прошла эвакуация из-за угрозы взрыва гранаты За хищение с банковских карт посадят на шесть лет
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера238
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово48
Юлия Скрипаль пошла на поправку78
Китай готовит для США ответный удар79
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну306
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение