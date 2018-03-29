СК РФ передал Британии запрос по делу о покушении на Юлию Скрипаль 

Следственный комитет России передал для направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, касающемуся покушения на россиянку Юлию Скрипаль.
Российская сторона просит британских коллег помочь установить обстоятельства совершения преступления и предоставить копии материалов уголовного расследования, передает РИА Новости.
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери четвертого марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.