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Полицейские изъяли у мужчины 50 граммов наркотического вещества
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Полицейские изъяли у мужчины 50 граммов наркотического вещества 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Сотрудники патрульно-постовой службы на Ленинградском проспекте заметили мужчину, который шел, шатаясь. Увидев полицейских, он занервничал и попытался зайти во двор дома. Полицейские задержали его для проверки документов, но он сказал, что у него нет паспорта. Тогда его доставили в отдел полиции для выяснения личности.
В ходе личного досмотра из куртки мужчины был изъят пакет с порошком, который отправили на исследование. Вскоре эксперт сообщил, что изъятое вещество является наркотическим веществом — гашишем массой 50 граммов.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перерабокта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Северного административного округа Ясмина Шафигуллина.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Мужчине грозит наказание — до пятнадцати лет лишения свободы.
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