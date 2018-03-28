Полицейские изъяли у мужчины 50 граммов наркотического вещества

Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Сотрудники патрульно-постовой службы на Ленинградском проспекте заметили мужчину, который шел, шатаясь. Увидев полицейских, он занервничал и попытался зайти во двор дома. Полицейские задержали его для проверки документов, но он сказал, что у него нет паспорта. Тогда его доставили в отдел полиции для выяснения личности.

В ходе личного досмотра из куртки мужчины был изъят пакет с порошком, который отправили на исследование. Вскоре эксперт сообщил, что изъятое вещество является наркотическим веществом — гашишем массой 50 граммов.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перерабокта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Северного административного округа Ясмина Шафигуллина

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Мужчине грозит наказание — до пятнадцати лет лишения свободы.