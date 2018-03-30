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Бизнесмена Сергея Шатило отправят на скамью подсудимых за подкуп чиновника Минздрава
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Бизнесмена Сергея Шатило отправят на скамью подсудимых за подкуп чиновника Минздрава 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора «Современных медицинских технологий» Сергея Шатило. В ближайшее время материалы передадут в суд. Об этом 63.ru рассказал старший помощник прокурора области по связям со СМИ Ульяна Кудинова.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о коммерческом подкупе. Обвиняемыми по нему проходят сразу несколько фигурантов, некоторые — из Москвы, — рассказала Ульяна Кудинова.
Уголовное дело в отношении Сергея Шатило возбудили ещё два года назад. Помимо бизнесмена, фигурантами стали его заместитель и замминистра здравоохранения региона Альберт Навасардян. Последнего заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.
Версию следствия правоохранители не комментировали. Но политики сообщали, что уголовное дело может быть связано с контрактом на медпоставки для Самарской области.
Гендиректор «Современных медицинских технологий» известен по еще одному уголовному делу. Правда, по нему он проходил в качестве потерпевшего. Речь идет о деле блогеров Дмитрия Бегуна, Натальи Умяровой и Олега Иванца, которые, по данным следствия, вымогали у бизнесмена более трех миллионов рублей.
Компания «Современные медицинские технологии», которую возглавляет Сергей Шатило, является инициатором строительства нового кардиоцентра в Самаре. Пятиэтажное здание возводят на улице Аэродромной, 43 — в непосредственной близости от действующего кардиодиспансера. Общий объем инвестиций компании в проект составляет до 3 миллиардов рублей. Открыть свои двери медучреждение должно было в 2016 году. Однако строительство затянулось. В середине ноября прошлого года готовность объекта оценивали в 90%.
Отставание от графика планировали устранить с помощью соинвестора. Желание им стать высказывало ООО «АВА-ПЕТЕР». Однако к работам компания так и не приступила. Тогда самарские власти попросили помощи у Минздрава РФ.
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