Бизнесмена Сергея Шатило отправят на скамью подсудимых за подкуп чиновника Минздрава

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора «Современных медицинских технологий» Сергея Шатило . В ближайшее время материалы передадут в суд. Об этом 63.ru рассказал старший помощник прокурора области по связям со СМИ Ульяна Кудинова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о коммерческом подкупе. Обвиняемыми по нему проходят сразу несколько фигурантов, некоторые — из Москвы , — рассказала Ульяна Кудинова.

Уголовное дело в отношении Сергея Шатило возбудили ещё два года назад. Помимо бизнесмена, фигурантами стали его заместитель и замминистра здравоохранения региона Альберт Навасардян. Последнего заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Версию следствия правоохранители не комментировали. Но политики сообщали, что уголовное дело может быть связано с контрактом на медпоставки для Самарской области

Гендиректор «Современных медицинских технологий» известен по еще одному уголовному делу. Правда, по нему он проходил в качестве потерпевшего. Речь идет о деле блогеров Дмитрия Бегуна , Натальи Умяровой и Олега Иванца, которые, по данным следствия, вымогали у бизнесмена более трех миллионов рублей.

Компания «Современные медицинские технологии», которую возглавляет Сергей Шатило, является инициатором строительства нового кардиоцентра в Самаре . Пятиэтажное здание возводят на улице Аэродромной, 43 — в непосредственной близости от действующего кардиодиспансера. Общий объем инвестиций компании в проект составляет до 3 миллиардов рублей. Открыть свои двери медучреждение должно было в 2016 году. Однако строительство затянулось. В середине ноября прошлого года готовность объекта оценивали в 90%.