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Суд в Москве оставил под домашним арестом пенсионера, обвиняемого в участии в экстремистской организации
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Суд в Москве оставил под домашним арестом пенсионера, обвиняемого в участии в экстремистской организации 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Мосгорсуд оставил под домашним арестом пенсионера Вячеслава Горбатого, обвиняемого в участии в экстремистской организации «Армия воли народа», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Решение Хамовнического суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения», — огласила решение судья Татьяна Хренова.
Как пояснил Агентству «Москва» сам В. Горбатый, в феврале 2018 г. с него сняли обвинения по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности») и оставили только обвинения по ч. 2 ст. 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации»). «Это произошло из-за истечения сроков давности», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в январе 2018 г. Хамовнический районный суд поместил В. Горбатого под домашний арест. Правоохранители считают, что пенсионер являлся лидером подмосковной ячейки «Инициативной группы по проведению референдума „За ответственную власть“ (ИГПР „ЗОВ“), которая, по их сведениям, фактически продолжает деятельность запрещенной организации „Армия воли народа“. Всего В. Горбатый „аккумулировал“ 143 тыс. руб. на деятельность организации.
В июне 2017 г. источник агентства сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных членов запрещенной организации „Армия воли народа“, деятельность которой, по информации правоохранителей, продолжает ИГПР „ЗОВ“.
В августе 2017 г. Тверской районный суд приговорил журналиста РБК Александра Соколова к 3,5 годам колонии по делу об участии в организации „Армия воли народа“, признанной экстремистской и запрещенной судом (ст. 282.2 УК).
По версии следствия, А. Соколов с публицистом Юрием Мухиным, его соратником Кириллом Барабашом и Валерием Парфеновым под видом инициативной группы по проведению референдума „За ответственную власть“ (ИГПР „ЗОВ“) продолжали деятельность запрещенной организации.
В. Парфенову и К. Барабашу Мосгорсуд позже снизил срок до трех лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
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