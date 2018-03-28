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Суд в Москве оставил под домашним арестом Ахмадеева
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Суд в Москве оставил под домашним арестом Ахмадеева 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Московский городской суд оставил под домашним арестом экс-главу финансово-экономического департамента МЧС Раиса Ахмадеева, которого обвиняют в нецелевом использовании бюджета, сократив ему срок домашнего ареста на два дня, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.
Ранее по обвинению в нецелевом использовании более 1,7 миллиарда бюджетных рублей в СИЗО оказался бывший директор департамента развития МЧС Александр Томашов. Деньги предназначались для закупки самолетов-амфибий Бе-200ЧС, но были потрачены на другую пожарную технику. До него по этому же делу был задержан экс-глава финансово-экономического департамента МЧС Раис Ахмадеев.
«Суд рассмотрел представление прокуратуры и оставил Раиса Ахмадеева под домашним арестом до 20 апреля», — сказал собеседник агентства.
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