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Челябинский суд оставил под стражей обвиняемого в насилии «дядю Серёжу»
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Челябинский суд оставил под стражей обвиняемого в насилии «дядю Серёжу» 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
Суд продлил срок содержания под стражей Сергея К., известного как «дядя Серёжа», обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников Лазуренской школы-интерната, передаёт «Ura.ru» со ссылкой на адвоката подозреваемого Андрея Лепехина.
В Калининском районном суде Челябинска прошло заседание, где решался вопрос о продлении ареста 51-летнего Сергея К., одного из фигурантов дела о насилии над детьми в лазуренском интернате. Суд постановил продлить срок заключения на три месяца до июля 2018 года.
Следствие ещё ведёт предварительное расследование.
Сам обвиняемый и его адвокат просили смягчить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Мужчина своей вины не признаёт и утверждает, что его оговорили.
Сергей К. уже находится под стражей 2 месяца.
Напомним, скандальный инцидент, связанный с Лазуренской школой, стал известнее в начале 2018 года. Тогда дети сообщили своим приёмным родителям, что в школе над ними совершались насильственные действия сексуального характера. Одним из главных участников дети называли именно Сергея К.
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