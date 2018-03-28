Челябинский суд оставил под стражей обвиняемого в насилии «дядю Серёжу»

Суд продлил срок содержания под стражей Сергея К., известного как «дядя Серёжа», обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников Лазуренской школы-интерната, передаёт «Ura.ru» со ссылкой на адвоката подозреваемого Андрея Лепехина

В Калининском районном суде Челябинска прошло заседание, где решался вопрос о продлении ареста 51-летнего Сергея К., одного из фигурантов дела о насилии над детьми в лазуренском интернате. Суд постановил продлить срок заключения на три месяца до июля 2018 года.

Следствие ещё ведёт предварительное расследование.

Сам обвиняемый и его адвокат просили смягчить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Мужчина своей вины не признаёт и утверждает, что его оговорили.

Сергей К. уже находится под стражей 2 месяца.

Напомним, скандальный инцидент, связанный с Лазуренской школой, стал известнее в начале 2018 года. Тогда дети сообщили своим приёмным родителям, что в школе над ними совершались насильственные действия сексуального характера. Одним из главных участников дети называли именно Сергея К.