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В Костроме перед судом предстанет бывший чиновник
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Костроме перед судом предстанет бывший чиновник 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Дмитрий Виноградов работал начальником управления имущественных и земельных отношений. Его обвиняют в получении взятки.
Инцидент произошел весной прошлого года. Директор коммерческой фирмы и его коллега через бывшую сотрудницу администрации попросили Виноградов утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане города. Они заплатили чиновнику и его подчиненной по 100 тысяч рублей.
Дмитрий Виноградов провел аналогичную схему в октябре 2016 года, когда он получил 200 тысяч, а его помощница — 100.
Сейчас уголовное дело передано в суд.
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