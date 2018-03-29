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Дело топ-менеджеров «Ленэнерго» передано другому составу суда
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Дело топ-менеджеров «Ленэнерго» передано другому составу суда 

pasmi.ru 1 час назад
Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление о возврате в прокуратуру уголовного дела в отношении бывшего директора ПАО «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и экс-директора по финансам Дениса Слепова, обвиняемых в финансовых махинациях.
Дело оставлено в суде
Суд первой инстанции усмотрел в обвинительном заключении существенные противоречия, которые не позволяют вынести законный и обоснованный приговор и вернул дело прокурору. Апелляционная инстанция с такими выводами не согласилась, вернув дело на новое рассмотрение иным составом суда, передает сообщение объединенной пресс-служба судов Петербурга «Интерфакс».
В конце января Московский райсуд города постановил вернуть прокурору материалы дела. Ранее Сорочинский и Слепов были осуждены, но приговор был обжалован, а затем отменен «в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела и существенным нарушением уголовно-процессуального закона» и направлен на новый пересмотр.
Напомним, что Московский районный суд Петербурга 10 мая 2017 года приговорил Сорочинского к четырем годам колонии общего режима, Слепова — к трем. По версии следствия, с апреля 2013 года по январь 2015 года они, злоупотребив полномочиями, разместили принадлежавшие «Ленэнерго» 13 млрд рублей на банковских счетах в виде вкладов в банке АКБ «Таврический». В результате произошедших затем с банком событий это повлекло невозможность своевременного исполнения обязательств перед другими контрагентами ПАО и выплату неустойки — более 228 млн рублей.
Действия Слепова и Сорочинского, по мнению следствия, также привели к тому, что «Ленэнерго» в течение 2015-2035 годов не сможет свободно распоряжаться более 10 млрд рублей, которые размещены на счетах в указанном банке. Кроме того, в сложившейся ситуации государство вынуждено заниматься финансовым оздоровлением компании.
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