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Суд Петербурга вернул на повторное рассмотрение дело Ленэнерго
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Суд Петербурга вернул на повторное рассмотрение дело Ленэнерго 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в среду отменил решение о возвращении прокурору с повторного рассмотрения уголовного дела в отношении бывших гендиректора и директора по финансам ОАО «Ленэнерго», осужденных на четыре и три года колонии общего режима, соответственно, по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, бывший гендиректор Ленэнерго Андрей Сорочинский и экс-директор по финансам Денис Слепов разместили на счетах банка «Таврический» более 13 миллиардов рублей, в результате компания не смогла своевременно исполнить обязательства перед другими организациями и выплатила неустойки на сумму более 228 миллионов рублей. Действия Сорочинского и Слепова привели к тому, что Ленэнерго до 2035 года не сможет свободно распоряжаться более чем 10 миллиардами рублей, размещенными на счетах в банке «Таврический».
Московский районный суд Петербурга 10 мая 2017 года приговорил Сорочинского к четырем, а Слепова — к трем годам колонии общего режима, признав обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкт-Петербургский городской суд 22 декабря удовлетворил апелляционные жалобы на эти приговоры и направил дело на новое рассмотрение. Московский районный суд 30 января вернул дело прокурору с повторного рассмотрения.
"Суд первой инстанции усмотрел в обвинительном заключении существенные противоречия, которые не позволяют вынести законный и обоснованный приговор. Апелляционная инстанция с такими выводами не согласилась, вернув дело на новое рассмотрение иным составом суда", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что оба подсудимых не признали вину, утверждая, что размер ущерба в формулировках обвинительного заключения не подтвержден никакими специальными экономическими изысканиями. По заявлению подсудимых, все свои действия они согласовывали с вышестоящим руководством корпорации «Россети».
По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, апелляционная инстанция отменила приговор в связи с «несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела и существенным нарушением уголовно-процессуального закона».
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