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Экс-директор департамента МЧС России оказался в СИЗО
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Экс-директор департамента МЧС России оказался в СИЗО 

Уралинформбюро 36 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Из-за отсутствия самолетов-амфибий.
Бывший директор департамента развития МЧС России Александр Томашов подозревается в нецелевом использовании бюджетных средств, выделенных на закупку пожарных самолетов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, Томашов потратил 1,7 миллиарда рублей, предназначенных для закупки самолетов-амфибий Бе-200ЧС, на приобретение автомобилей, вертолетов Ми-8 и прочей спецтехники. Следственным управлением СК России по Центральному округу Москвы против Томашова было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.285.1 УК РФ (нецелевое использование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере). Он заключен под стражу и помещен в СИЗО до 22 апреля.
Сам подследственный вину отрицает, заявляя, что не имеет отношения к злополучным контрактам, поскольку они были заключены еще до его вступления в должность директора департамента.
Стоит отметить, это далеко не первое уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом против функционеров МЧС. Так, в феврале 2018 года в суд было передано дело о мошенничестве в отношении руководителей ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской республике. Используя подложные документы, они, как предполагается, похитили свыше 1 миллиона бюджетных рублей.
Примерно в это же время в Челябинске к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы был приговорен сотрудник регионального управления МЧС России Сергей Юровский. Ему инкриминировали мошенничество с фиктивными документами и участие в незаконной предпринимательской деятельности.
Самым же громким судебным скандалом 2018 года стало уголовное дело экс-директора департамента развития МЧС России Беслана Гогохии и трех бывших функционеров Центра обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы ГПС МЧС России. Их обвиняют в присвоении денежных средств, выделенных для приобретения пожарных рукавов и огнетушащего порошка. Вместе с представителями министерства к уголовной ответственности привлечены руководители четырех коммерческих фирм, поставлявших пожарным дешевые и некачественные рукава вместо дорогостоящих, но соответствующих современным нормативам. В ходе аферы коммерсанты, по версии сыщиков, «выручили» 181 миллион рублей.
О проблемах в системе МЧС с новой силой заговорили после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где 25 марта в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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