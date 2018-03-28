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Суд признал законным арест средств Цымбалюк-Романовской
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Суд признал законным арест средств Цымбалюк-Романовской 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской на выемку из ячейки банка миллиона рублей в рамках дела о незаконном публичном распространении личных сведений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Екатерина Цвелева.
Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова в ходе рассмотрения жалобы заявила, что выемка денег из ячейки была произведена незаконно, а санкция статьи, по которой обвиняют её подзащитную, предполагает арест средств на сумму не более 200 тысяч рублей. По словам прокурора, разрешение на выемку было дано законно, а само решение суда не вызывает вопросов и обоснованно. После процесса Широкова заявила, что подаст кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.
Черемушкинский районный суд 29 ноября 2017 года наложил обеспечительный арест на содержимое банковской ячейки, принадлежащей Цымбалюк-Романовской. После выемки содержимого стало известно, что внутри находились деньги в размере 1 миллиона рублей.
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и 38-летней Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, «причинила ему много боли». После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Театра под руководством Джигарханяна. Позже пара расторгла брак.
В начале декабря следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как рассказал адвокат актера Евгений Парфенов, «установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия». По словам защитника, женщину отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными.
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