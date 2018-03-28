Суд признал законным арест средств Цымбалюк-Романовской

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Екатерина Цвелева.

Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова в ходе рассмотрения жалобы заявила, что выемка денег из ячейки была произведена незаконно, а санкция статьи, по которой обвиняют её подзащитную, предполагает арест средств на сумму не более 200 тысяч рублей. По словам прокурора, разрешение на выемку было дано законно, а само решение суда не вызывает вопросов и обоснованно. После процесса Широкова заявила, что подаст кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.

Черемушкинский районный суд 29 ноября 2017 года наложил обеспечительный арест на содержимое банковской ячейки, принадлежащей Цымбалюк-Романовской. После выемки содержимого стало известно, что внутри находились деньги в размере 1 миллиона рублей.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и 38-летней Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, «причинила ему много боли». После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Театра под руководством Джигарханяна. Позже пара расторгла брак.