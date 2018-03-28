Ещё
Следователи проверяют, как кадры допроса отчима-убийцы попали в СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Следователи проверяют, как кадры допроса отчима-убийцы попали в СМИ 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Следователи проверяют, как кадры допроса отчима-убийцы попали с интернет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Речь идет о материалах допроса Мурада Шахмирзаева, который подозревается в убийстве пятилетней Вероники в селе Бестужевское в Сочи.
В связи с тем, что в социальных сетях появилось фото протокола допроса, в краевом следственном комитете организована проверка.
Прокурор Адлерского района обратился в суд с иском о признании распространенной в СМИ информации, содержащей фотографии изображения протокола допроса подозреваемого либо цитат из него, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, поскольку опубликованные сведения являются конфиденциальными и разглашают сведения о малолетней потерпевшей, что запрещено нормами действующего законодательства. Суд иск удовлетворил.
Также в СК напоминают о недопустимости распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий.
Напомним, 14 марта отчим пятилетней девочки подал заявление в полицию о пропаже ребенка, а затем признался, что сам убил малышку. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
АиФ-Кубань: последние новости
Под Краснодаром столкнулись два «мерседеса» «Крымский стрелок», ранивший девушку, сядет на два года В Краснодаре жители Иркутска совершили 15 разбоев на продуктовые магазины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина317
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»101
Умер Олег Анофриев37
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Тулеев обратился к жителям Кузбасса389
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:07
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр
Пожары Происшествия
00:33
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение