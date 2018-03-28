Следователи проверяют, как кадры допроса отчима-убийцы попали в СМИ

Речь идет о материалах допроса Мурада Шахмирзаева , который подозревается в убийстве пятилетней Вероники в селе Бестужевское в Сочи

В связи с тем, что в социальных сетях появилось фото протокола допроса, в краевом следственном комитете организована проверка.

Прокурор Адлерского района обратился в суд с иском о признании распространенной в СМИ информации, содержащей фотографии изображения протокола допроса подозреваемого либо цитат из него, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации , поскольку опубликованные сведения являются конфиденциальными и разглашают сведения о малолетней потерпевшей, что запрещено нормами действующего законодательства. Суд иск удовлетворил.

Также в СК напоминают о недопустимости распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий.

Напомним, 14 марта отчим пятилетней девочки подал заявление в полицию о пропаже ребенка, а затем признался, что сам убил малышку. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.