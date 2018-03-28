В Самаре суд удовлетворил ходатайство экс-депутата Владимира Сюсина об УДО

Во вторник, 27 марта, суд Куйбышевского района Самары под председательством судьи Натальи Кузиной удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-депутата городской думы Владимира Сюсина , сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу суда.

Сюсина обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. Якобы он требовал у давнего знакомого Валерия Аникина, которому бывший депутат, предположительно, помог сохранить незаконно установленную автомойку рядом с ТЦ «Самолет», регулярное денежное вознаграждение и бесплатную мойку авто для себя и семьи. В версии обвиняемого, изъятые у него при задержании 1,25 млн рублей были его долей при разделе общего с Аникиным бизнеса.

В апреле 2017 года суд Кировского района Самары переквалифицировал обвинение экс-депутата Владимира Сюсина со статьи «Получение взятки» на «Покушение на мошенничество» и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и взыскал с экс-депутата 47,5 тыс. руб. в пользу потерпевшего как возмещение материального ущерба.

С приговором не согласилась ни сторона защиты, ни сторона обвинения. По мнению адвоката Сюсин подлежит оправданию, а прокуратура посчитала, чтосуд ранее необоснованно изменил статью обвинения. Но Областной суд оставил приговор Владимиру Сюсину без изменений.

Экс-депутат находился под домашним арестом с 5 июля 2015 года и мог подать ходатайство об УДО уже в начале 2018 года. В итоге ходатайство было подано и 27 марта удовлетворено. Сейчас Владимир Сюсин находится в ИК-5, и если в установленный законом десятидневный срок постановление суда об УДО не будет обжаловано, он выйдет на свободу.