Белгородский облсуд отправил в колонию полицейского, вымогавшего взятку

Установлено, что в ночь на 29 марта 2017 года сотрудник ДПС городе Алексеевка остановил автомобиль, за рулем которого сидел пьяный водитель. За несоставление административного протокола он потребовал передать ему 15 тысяч рублей и назначил место встречи. Сотрудник ДПС пояснил, что деньги нужно передать в магазин в счет оплаты ремонта служебного автомобиля. На следующий день водитель передал требуемую сумму продавцам указанного магазина.

Экс-полицейского приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима . Приговор вступил в законную силу.

Ранее Алексеевский районный суд назначил сотруднику ДПС наказание в виде семи лет условного срока, сообщает go31.ru.

«ФедералПресс» напоминает, на этой неделе в Белгороде вынесли приговор фактическому руководителю финансовых пирамид Евгению Воробьеву . Он признан виновным в мошенничестве и приговорен к восьми годам колонии.

В 2015 году Воробьев уже был осужден за аналогичные преступления.