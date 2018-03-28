Белгородский облсуд отправил в колонию полицейского, вымогавшего взятку 

Установлено, что в ночь на 29 марта 2017 года сотрудник ДПС в городе Алексеевка остановил автомобиль, за рулем которого сидел пьяный водитель. За несоставление административного протокола он потребовал передать ему 15 тысяч рублей и назначил место встречи. Сотрудник ДПС пояснил, что деньги нужно передать в магазин в счет оплаты ремонта служебного автомобиля. На следующий день водитель передал требуемую сумму продавцам указанного магазина.
Экс-полицейского приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Ранее Алексеевский районный суд назначил сотруднику ДПС наказание в виде семи лет условного срока, сообщает go31.ru.
«ФедералПресс» напоминает, на этой неделе в Белгороде вынесли приговор фактическому руководителю финансовых пирамид Евгению Воробьеву. Он признан виновным в мошенничестве и приговорен к восьми годам колонии.
В 2015 году Воробьев уже был осужден за аналогичные преступления.