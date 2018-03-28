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В Курске задержали девушку, подозреваемую в распространении наркотиков
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В Курске задержали девушку, подозреваемую в распространении наркотиков 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Курчатове возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней девушки, подозреваемой в распространении наркотиков, сообщила пресс-служба СК РФ по региону.
По предварительной версии, курянка в разные дни ноября 2017 и февраля 2018 года через интернет продавала наркотики тем, кто их употребляет. Она разместила 10 «тайников» закладок в различных местах Курчатова и поселка имени Карла Либкнехта.
Сейчас следователи устанавливают всех участников преступной группы, в которой состояла девушка. Расследование уголовного дела продолжается.
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