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Инспектора нижегородской ИК-12 осудили за взятки, наркотики и превышение полномочий
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Инспектора нижегородской ИК-12 осудили за взятки, наркотики и превышение полномочий 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Тоншаевский районный суд Нижегородской области вынес приговор бывшему младшему инспектору группы надзора ИК-12, который обвинялся в пособничестве в покушении на незаконное приобретение наркотических средств (без цели сбыта) в значительном размере, мелкое взяточничество и превышении полномочий. Об этом Newsroom24 сообщили в судебном ведомстве.
По данным следствия, 9 октября 2017 года мужчина, получив взятку в сумме три тысячи рублей, незаконно пронес на территорию исправительной колонии №12 наркотиков весом 8,5 граммов. Действия подозреваемого были пресечены оперативными сотрудниками СБ ГУФСИН по региону.
В суде обвиняемый свою вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судопроизводства.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на три года.
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