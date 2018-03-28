Инспектора нижегородской ИК-12 осудили за взятки, наркотики и превышение полномочий

Тоншаевский районный суд Нижегородской области вынес приговор бывшему младшему инспектору группы надзора ИК-12, который обвинялся в пособничестве в покушении на незаконное приобретение наркотических средств (без цели сбыта) в значительном размере, мелкое взяточничество и превышении полномочий. Об этом Newsroom24 сообщили в судебном ведомстве.

По данным следствия, 9 октября 2017 года мужчина, получив взятку в сумме три тысячи рублей, незаконно пронес на территорию исправительной колонии №12 наркотиков весом 8,5 граммов. Действия подозреваемого были пресечены оперативными сотрудниками СБ ГУФСИН по региону.

В суде обвиняемый свою вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судопроизводства.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на три года.